Appel à candidature du programme ‘’Médias Futurs’’ de l’UE

C’est déjà le deuxième appel à candidature du programme ‘’Médias Futures’’ de l’Union Européenne qui offre aux artistes jusqu’à 40 000 € pour explorer la désinformation.

Les artistes recevront jusqu’à 40 000 € pour travailler avec des startups sur le travail autour des données. Le programme Media Futures financera des artistes jusqu’à 30 000 € pour des projets autonomes sur la technologie ou les médias sociaux. Les entreprises en démarrage peuvent demander jusqu’à 80 000 € pour des produits ou services de construction. Les artistes exploreront la désinformation, la désinformation, la technologie et les médias dans le cadre d’un programme de 2,5 millions d’euros financé par la Commission européenne dans le cadre d’Horizon 2020 de l’UE.

« Media Futures est un programme passionnant et innovant qui permet aux artistes et aux startups d’examiner comment les données façonnent notre monde en évolution rapide, ainsi que la façon dont nous pourrions agir pour contrer des problèmes tels que la désinformation qui peuvent être créés à la suite de leur utilisation et abuser. À l’Open Data Institute, nous recherchons constamment des moyens de susciter l’engagement et l’innovation autour du sujet des données et Media Futures offre un environnement idéal pour de nouvelles réflexions et créativité››, a expliqué Tara Lee, consultante senior à l’Open Data Institute.

Pour en savoir plus : https://mediafutures.eu/.

