Aplahoué, Lalo et Lokossa couvertes par l’assurance maladie

Les populations de trois autres communes du Bénin bénéficient de l’assurance maladie dans le cadre du projet Assurance pour la Renfoncement du Capital Humain (ARCH) depuis vendredi 08 avril 2022.

Aplahoué, Lalo et Lokossa s’ajoutent désormais à la liste des localités bénéficiaires du volet Assurance Maladie du projet Assurance pour la Renfoncement du Capital Humain (ARCH), qui donne droit à des soins de santé gratuits.

L’extension du projet ARCH à ces trois communes s’est faite à travers une cérémonie, qui s’est déroulée dans l’après-midi du vendredi 08 Avril 2022 au Centre de Promotion Sociale d’Aplahoué. C’est en présence du ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifodé ; du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin ; du deuxième vice-président de l’Assemblée nationale Dakpè Sossou ; des députés Richard Allossohoun et Léon Aden Houessou ; des préfets du Mono et Couffo ; des maires des communes d’Aplahoué, de Lalo et Lokossa ; des élus communaux et locaux et des têtes couronnées.

Grâce à cette extension, les populations bénéficiaires peuvent désormais se faire consulter et soigner gratuitement dans les centres de santé partenaires du projet, conformément au panier de soins définis par le Gouvernement du Bénin.

Les ministres présents à la cérémonie ont rassuré les populations de la gratuité du panier des soins et de la disponibilité des services.

Le projet ARCH a été lancé dans les communes d’Avrankou et d’Ifangni il y a environ deux mois.

