Anjorin Moucharaf convaincu d’une qualification des Ecureuils

Le Bénin doit être au rendez-vous de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. L’ancien président de la Fédération béninoise de football (FBF), Anjorin Moucharaf rassure de son engagement à pousser l’équipe nationale.

Au terme des travaux de l’assemblée générale élective du comité exécutif de la FBF samedi 20 août dernier, Anjorin Moucharaf, ancien président de la FBF a été nommé président d’honneur. Fier de cette nomination, il a annoncé son retour dans le milieu du football béninois. « Je suis de retour. C’est un grand retour », a-t-il confié rassurant de son engagement à soutenir le nouveau bureau.

« Je vais reprendre les choses en main sous peu, non pas en tant que candidat mais pour aider mon jeune frère, Mathurin à relever les grands défis. A 70 ans, je n’ai plus à convoiter un quelconque fauteuil », a confié l’ex président de la FBF.

Pour lui, il n’est pas question que le Bénin manque le rendez-vous de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. « Le Bénin doit y être. Je serai d’attaque sous peu parce que j’ai de l’énergie à revendre. Le Bénin doit faire entendre sa voix », a-t-il promis.

Au terme des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023, le Bénin occupe la dernière place du groupe L derrière le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda.

F. A. A.

25 août 2022 par ,