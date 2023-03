Angélique Kidjo, lauréate du Polar Music Prize 2023

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo est lauréate du Polar Music Prize 2023, prix de musique le plus prestigieux au monde.

Le Polar Music Prize 2023 décerné à la chanteuse béninoise Angélique Kidjo. Il s’agit d’un prix pour la reconnaissance internationale de l’excellence dans le monde de la musique.

« Tellement fier d’être le lauréat du Polar Music Prize (le prix de musique le plus prestigieux au monde !) avec mon parrain musical Chris Blackwell (le fondateur d’Island Records qui m’a découvert !) et avec le grand compositeur Arvopärt », a écrit la star sur sa page Facebook. Angélique Kidjo n’a pas manqué de remercier ses fans et proches. « Merci à tous mes fans, ma famille, mon équipe et au continent africain qui m’a inspiré et soutenu toutes ces années », a-t-elle ajouté.

A.A.A

