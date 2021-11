Alt sur le marché des crypto

Comme les marchés de la cryptographie ne sont pas réglementés, les investisseurs n’ont personne vers qui se tourner pour obtenir de l’aide s’ils sont victimes de fraude. Les échanges peuvent s’avérer bidons et leurs fondateurs disparaissent. Une nouvelle pièce pourrait s’avérer être un tissu de mensonges. Une autre préoccupation des investisseurs est l’empreinte environnementale des crypto-monnaies. Les émissions de carbone associées au bitcoin sont égales à celles de la Grèce, selon les recherches de Bank of America, car les pièces sont créées ou « exploitées », dans de vastes centres de calcul, qui brûlent de l’électricité et génèrent de la chaleur.

Quelles sont les règles de base ?

Les spécialistes de la cryptographie disent que la règle la plus importante pour les investisseurs est d’être prêt à perdre tout l’argent investi. En effet, depuis le 13 avril, le bitcoin a amorcé une forte baisse, son taux de change chutant de 23% en moins de deux semaines. Les fluctuations extrêmes du taux de change signifient que l’exposition aux crypto-monnaies doit être maintenue à une faible proportion d’un portefeuille, selon la plupart des analystes d’investissement traditionnels.

Emprunter de l’argent pour augmenter les transactions avec un effet de levier amplifie les gains mais gonfle les pertes. Comme il n’y a pas de règles officielles, les plateformes de trading permettent aux investisseurs de parier des multiples de l’argent qu’ils déposent, gonflant le montant en jeu jusqu’à 100 fois.

Choisir la bonne monnaie numérique est également important. Il existe des centaines de crypto-monnaies ; la plupart ne valent rien et certains sont de simples escroqueries. Bitcoin est la pièce la plus ancienne et la plus liquide et c’est celle qui bénéficie du soutien des institutions investissant en raison de son offre limitée.

Selon sa conception informatique d’origine, seuls 21 millions de bitcoins existeront et 99% de ces pièces seront extraites d’ici 2030. Les autres crypto-monnaies ne sont pas limitées de cette manière et les centaines de pièces numériques disponibles ont toutes des caractéristiques différentes. C’est aussi le plus cher à l’unité, mais comme il peut être acheté par petits incréments, il n’est pas nécessaire de débourser environ 50 000 $ pour une pièce complète.

Ethereum est la deuxième crypto-monnaie la plus échangée et a bénéficié du vent arrière du rallye du bitcoin. La technologie derrière ethereum est également utilisée sur un marché naissant appelé finance décentralisée, faisant de la pièce un choix relativement sûr. dogecoin et autres occupent l’extrémité la plus risquée et la plus large du spectre.

Comment acheter des crypto-monnaies et quels sont les risques ?

Au Royaume-Uni : Ici, le moyen le plus simple d’accéder aux crypto-monnaies est d’acheter une partie du bitcoin sur un échange établi tel que Coinbase. Étant donné que les échanges ont subi des pannes, ont été piratés ou effondrés, c’est l’approche la plus sûre, bien qu’elle soit plus chère que les autres échanges. Coinbase facture généralement un écart d’environ 0,50% plus des frais en fonction de la taille de l’achat et du mode de paiement.

Aux États-Unis : les investisseurs peuvent acheter des actions dans des fonds de crypto-monnaie diversifiés tels que Grayscale, qui peuvent ensuite être achetés et vendus comme d’autres participations mutuelles. Les investisseurs institutionnels peuvent également acheter des produits négociés en bourse, mais ceux-ci sont inaccessibles aux investisseurs de détail au Royaume-Uni. Il est possible d’acheter des produits qui offrent une exposition aux entreprises actives autour de la blockchain. Cependant, il s’agit d’un pari sur la technologie plutôt que sur la crypto-monnaie.

En France, et dans les autres pays européens, les investisseurs peuvent se référer à d’autres organisations financières. Il existe également plusieurs plateformes d’investissement en ligne. C’est le cas de https://bitcoin-profit.org/fr/ . En faisant le choix d’une plateforme sécurisée, les investisseurs sont certains de ne pas se faire voler leurs placements et leurs gains potentiels.

