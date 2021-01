Almok et Erythier du Togo chantent pour remercier Mercy Ships

Après les artistes béninois, deux jeunes et talentueux de la musique togolaise s’engagent dans l’initiative « L’Afrique remercie Mercy Ships ».

Ces deux artistes de la musique togolaise ont choisi de chanter ensemble pour soutenir une œuvre humanitaire unique en Afrique et pour l’Afrique, une première dans l’histoire musicale togolaise.

C’est à travers un clip d’une grande valeur artistique pleine de compassion, d’humilité et d’humanité qu’ils chantent « un hymne pour l’espoir ».

’’Nous sommes fiers d’être des amis de Mercy Ships qui apporte espoir et guérison aux plus démunis du monde et surtout d’Afrique et du fond du cœur, nous exprimons la gratitude des milliers de malades de notre continent dont la vie a été transformée par les chirurgiens de Mercy Ships », ont déclaré Almok et Erythier.

Un partenariat pour la santé

Le 25 Septembre 2019 à New York, le président togolais Faure Gnassingbé déclarait : « Je suis convaincu que sans Mercy Ships, de nombreux malades ne seraient pas guéris (…). Ce qui définit pour moi l’action de Mercy Ships, c’est donner de l’espoir à ceux qui l’ont perdu (...) ».

Mercy Ships a commencé ses missions humanitaires en Afrique le 5 décembre 1990 à Lomé au Togo.

Mercy Ships et le Togo se sont ensuite engagés dans un partenariat pour la santé. Lors de sa quatrième mission en 2012 au Togo, Mercy Ships a offert gratuitement plus de 1500 opérations chirurgicales et près de 10.000 soins dentaires et divers soins médicaux et palliatifs à de milliers de malades.

Au cours de cette année 2020 et face à la crise sanitaire mondiale engendrée par le coronavirus, Mercy Ships a soutenu les efforts du gouvernement togolais dans sa riposte face à la pandémie du Covid-19 au travers d’une contribution exceptionnelle de près de 80.000 pièces d’Equipements de Protection Individuelle à usage unique pour les agents de santé des centres de prise en charge du Covid-19 et des blocs opératoires des hôpitaux du pays.

Depuis 1990 en Afrique, Mercy Ships a conduit plus d’une trentaine de missions humanitaires dans quatorze pays africains (Afrique du Sud, Bénin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Madagascar, Sierra Leone, Sénégal, Togo). Ces missions ont permis de réaliser plus de 105.000 interventions chirurgicales et soigner 186.500 patients en soins dentaires. Un programme de renforcement de capacités médicales a mobilisé plus de 49.000 professionnels de la santé, plus d’une centaine d’infrastructures sanitaires ont été rénovées et plus de 1000 projets communautaires mis en œuvre.

Mercy Ships dont les valeurs consistent à « servir les autres » dans l’intégrité et l’excellence à travers ses navires-hôpitaux qui voguent de port en port sur les côtes d’Afrique pour soigner tous ceux qui sur le continent africain ne peuvent espérer avoir accès à une chirurgie sûre et de qualité.

Dans le cadre de l’initiative « L’Afrique remercie Mercy Ships », les musiciens togolais vont bientôt passer la main à ceux du Cameroun, de la RD Congo, du Ghana, de la Guinée, du Libéria, et du Sénégal et qui vont à leur tour aussi s’engager dans cette initiative.

Juliette MITONHOUN

11 janvier 2021 par