AlMalik de l’ICESCO échange avec l’ambassadeur du Gabon au Maroc

Le directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) Dr Salim M. AlMalik s’est entretenu, mercredi 8 septembre 2021, au siège de l’Organisation à Rabat, avec M. Sylver Aboubakar Minko-Mi-Nseme, ambassadeur de la République du Gabon auprès du Royaume du Maroc. Les deux personnalités ont examiné le développement de la coopération dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

La séance a permis aux deux personnalités d’examiner plusieurs questions qui constitueront le début d’un nouveau partenariat entre l’Organisation et le Gabon. Ces questions feront également l’objet d’entretiens entre le Directeur général de l’ICESCO et les hauts responsables gabonais lors de sa prochaine visite officielle qui aura lieu en octobre 2021.

Par ailleurs, les deux responsables ont traité nombre de propositions, à savoir la création d’une chaire ICESCO au sein d’une université gabonaise, l’examen de la création d’un centre d’enseignement de la langue arabe pour les non arabophones, et l’organisation de conférences et d’activités conjointes au Gabon, dont une caravane médicale et éducative.

Aussi ont-ils abordé l’importance d’inscrire les sites historiques du Gabon sur la Liste du patrimoine dans le monde islamique, la coopération dans le domaine du dialogue civilisationnel, auquel l’Organisation attache une attention particulière à travers la création du Centre de l’ICESCO pour le dialogue civilisationnel, étant donné que le Gabon constitue un modèle distingué de coexistence et de paix.

L’ambassadeur gabonais a précisé que son pays se félicite de la prochaine visite du Directeur général. Il a souligné la disposition du Gabon à renforcer la coopération avec l’ICESCO dans ses domaines de compétence.

