Afriquiz, promouvoir le patrimoine culturel africain par le jeu

La deuxième édition du jeu de culture générale 100% africain « Afriquiz » a pour ambition de relever le défi de la représentation positive du patrimoine africain à travers le jeu, en famille ou entre amis.

Voyager de Tunis à Johannesburg, de Dakar à Mogadiscio, explorer la civilisation Nubienne, danser la Rumba congolaise... Loin des représentations et des idées préconçues, le jeu par excellence de la promotion de l’Afrique revient sous une version augmentée. A travers ses 250 questions thématiques, originales et addictives, Afriquiz nous fait voyager de culture en culture sur le continent africain et tire son épingle du jeu.

Créé en 2018, Afriquiz est un projet porté par Aurélien Djom, Karim Bakoume et Freddy Woga, trois ingénieurs de formation, déplorant le manque de représentation positive du patrimoine culturel africain, notamment auprès de sa diaspora.

« Il est plus facile pour un Africain de la diaspora de situer la tour Eiffel ou la statue de la liberté que de situer le monument de la Renaissance Africaine ou Louxor ou encore Tombouctou », affirment les concepteurs du jeu. Trois objectifs auxquels Afriquiz répond selon eux : vulgariser, instruire et promouvoir.

Accessible à tous, Afriquiz confronte 2 à 6 joueurs en équipes sur un plateau. Ceux-ci devront avancer en répondant à des questions de culture générale sur l’Afrique à travers un parcours jonché de cases spéciales. Piochez une carte « surprise » aussi déroutante qu’intrigante, piégez l’équipe adverse en passant votre tour ou en les défiant en duel, et faites-les reculer d’une case en cas de mauvaise réponse. Attention, le sablier s’écoule. Le joueur qui atteint la case finale en premier remporte la partie. Dans cette nouvelle version, les créateurs se sont attachés à donner à Afriquiz un nouveau design plus authentique ainsi qu’un contenu revisité pour proposer plus de 50% de nouvelles questions.

Plus qu’un jeu de culture générale, Afriquiz fait le pari de découvrir ou de redécouvrir de façon ludique l’Afrique et son patrimoine aux multiples facettes ainsi que de promouvoir le continent par ses héros et ses réussites historiques.

Après une campagne de crowdfunding plus que fructueuse au mois de novembre, le jeu a atteint 164% de l’objectif de préventes initialement visés. Grâce à près de 174 contributions, ce sont 250 boîtes qui ont été vendues en 40 jours sur un objectif de 150 préventes. Une réussite qui s’explique en partie par le succès de la première édition, soutenue par une communauté composée d’afro-optimistes et de curieux de tous les horizons.

Sa stratégie d’expansion ne s’arrête pas là : afin de répondre à cet engouement et aux attentes de son public international, Afriquiz développe des canaux de distribution afin d’assurer la livraison à l’international, tout comme une version en anglais du jeu ne saurait tarder.

A Propos d’Afriquiz

Afriquiz c’est l’idée de Karim, Freddy et Aurélien, trois Africains amoureux du continent qui souhaitent partager ce que le continent a de beau à offrir à travers le jeu et susciter l’envie de découvrir ce patrimoine qui a tant à nous offrir. Afriquiz est actuellement livré dans tous les pays de l’Union Européenne, aux USA et au Canada.

