African Parks offre des mobiliers et kits scolaires à dix écoles riveraines des parcs du W-Bénin et de la Pendjari

Comme à l’accoutumée, African Parks avec le soutien de ses partenaires, a fait don de mobiliers et kits scolaires à dix (10) écoles des communs périphériques des deux Parcs nationaux du W-Bénin et de la Pendjari en ce d’année scolaire 2021-2022. Il s’agit des EPP Thuy dans la commune de Kandi, Torozougou à Malanville, Karimama Centre à Karimama et Yaboussou à Banikoara pour le compte du parc W-Bénin et des EPP de Kabongourou, Firou, Djoléni, Séri, Ouroufina et Gori dans les communes de Kérou et Kouandé en ce qui concerne le Parc National de la Pendjari. Les séances de remise ont eu lieu au mois d’octobre 2022.

Les dons étaient composés de kits scolaires comprenant notamment de cahiers, stylos, crayons, gommes, vrai dessinateurs, ardoises, des boites de craies blanches et de couleurs, chiffons, règles plates, etc. Des Matériels didactiques : manuels scolaires de français et de mathématiques des classes de CM1 et CM2 d’instruments géométriques ; des dictionnaires et équipements sportifs.

Ces différents dons répondent aux cris de coeur des écoles bénéficiaires. « Nous sommes à un moment très dur et le parent d’élève a besoin d’une aide précieuse. Je ne suis pas sûr que 20% des parents d’élèves arrivent à acheter de livres pour leurs enfants », a donné comme statistique Adam AMAMOUSSE, Président de l’Association des Parents d’Elèves de l’EPP Thuy dans la commune de Kandi. A cette réalité s’ajoute le manque de mobiliers scolaires pour permettre aux apprenants d’étudier dans des conditions adéquates. Selon Yaya IDRISSOU, directeur de l’EPP Kabongourou et porte-parole des bénéficiaires de la commune de Kérou, s’asseoir confortablement est très difficile pour les écoliers. « Dans n’importe quelle salle de classe ici, les enfants sont six (06) à huit (08) à s’asseoir sur une même table banc », a-t-il affirmé en montrant toute sa gratitude à African Parks.

Les Directeurs d’écoles et Présidents des Associations des Parents d’Elèves, ont pris l’engagement de faire un bon usage des matériels didactiques reçus. Les écoliers quant à eux, sont si joyeux de voir leurs écoles se doter de ces matériels qu’ils promettent mieux travailler à l’école pour combler les attentes des donateurs et de leurs parents. « Nous vous remercions sincèrement pour le don de matériels didactiques que vous nous octroyez. Nous prenons l’engagement de donner de bons résultats à la fin de l’année et d’être parmi les meilleurs élèves du Bénin », a déclaré Akimou BOURAÏMA, élève en classe de CM2 et porte-parole des Bénéficiaires de l’école primaire publique de Torozougou dans la commune de Malanville.

Au total, 261 écoliers ont bénéficié de ces kits scolaires et autres équipements sportifs dans quatre écoles riveraines du Parc National W-Bénin au titre de l’année scolaire 2022-2023. Du côté du Parc national de la Pendjari, 70 tables et bancs et 400 manuels scolaires de mathématiques et de Français ont été offerts à six écoles périphériques du Parc National de la Pendjari pour un montant de 3 850 dollars US au profit de 750 bénéficiaires.

Les écoles riveraines des Parcs Nationaux du W-Bénin et de la Pendjari présentent des résultats peu reluisants à la fin de chaque année scolaire. L’objectif de ces dons est donc d’améliorer la qualité de l’enseignement et des résultats scolaires dans les écoles riveraines des deux parcs. C’est à juste titre que les présidents de l’Association des Parents d’élèves et les chefs d’Arrondissement ont salué l’initiative et encouragent African Parks et ses partenaires à en faire davantage.

En assurant la gestion durable des aires protégées sous son mandat, l’objectif fondamental d’African Parks est de les rendre écologiquement, socialement et économiquement viables pour le bien-être des personnes et de la faune.

African Parks est une Organisation Non-Gouvernementale qui assume l’entière responsabilité de la réhabilitation et la gestion à long terme des parcs nationaux en partenariat avec les Gouvernements et les communautés locales. Elle gère actuellement 22 aires protégées dans 12 pays africains à savoir : l’Angola, le Bénin, la Centrafrique, le Congo, la République Démocratique du Congo, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Tchad, la Zambie et le Zimbabwe.

Quelques images

30 décembre 2022