African Parks en campagne de vaccination dans les zones périphériques de la Pendjari et du W-Bénin

Comme l’année dernière, African Parks met en œuvre une campagne de vaccination du bétail dans les zones périphériques des Parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin. Un total de 25 000 bovins (10.000 têtes pour la Pendjari et 15.000 têtes pour le W-Bénin) seront vaccinés contre la pasteurellose bovine, une affection bactérienne contagieuse souvent mortelle.

L’objectif de cette opération est d’aider les éleveurs à accroître les performances de production de leur bétail par une couverture vaccinale, mais aussi de réduire les risques de contamination de la faune à l’intérieur du Parc.

Selon le vétérinaire d’African Parks Monsieur Abdoulaye BOUBAKAR YERO, l’appui des parcs cette année a consisté en une subvention qui a permis de prendre en charge la moitié des coûts des vaccins au profit des éleveurs. Au total 423 éleveurs dont 163 éleveurs de la périphérie du Parc Pendjari et 260 éleveurs du côté du W-Bénin bénéficient de cette campagne.

Grâce à l’appui d’African Parks, 10 000 têtes de bétail avaient été vaccinés gratuitement dans les localités riveraines deux parcs l’année dernière. La 2ème phase de vaccination est prévue pour novembre et décembre prochain.

Nos remerciements à tous les partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la conservation des parcs, notamment la Fondation des Savanes Ouest-Africaines (FSOA).

