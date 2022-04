Adjichè Imorou pour une gestion participative à Dassa

Le Secrétaire Exécutif de la mairie de Dassa-Zoumè est entré officiellement en fonction, mardi 26 avril 2022, à travers une cérémonie d’installation organisée à la salle de conférence de la mairie en présence du préfet du département des Collines Saliou Odoubou et des cadres de Dassa.

Une nouvelle ère s’ouvre dans la gestion de l’administration de la mairie de Dassa-Zoumè. Le Secrétaire Exécutif de la mairie Adjichè Imorou a été installé dans ses fonctions, mardi 26 avril 2022, par le du préfet du département des Collines Saliou Odoubou.

Pour Nicaise Fagnon, maire de Dassa, c’est une nouvelle ère qui appelle à plus d’investissement aux côtés du SE qui est un commis. Le SE aura pour mission de conduire la mise en œuvre de tout ce qui sera décidé au Conseil communal à travers le Conseil de supervision.

Le délégué du personnel de la mairie de Dassa-Zoumè a appelé le SE au sens de l’écoute et de rigueur dans sa mission.

Le préfet du département des Collines Saliou Odoubou a exhorté les cadres de la mairie à suivre les instructions données par le SE dans le cadre du service.

Adjichè Imorou, Secrétaire Exécutif de la mairie de Dassa-Zoumè a rendu grâce à Dieu et remercié le président de la République Patrice Talon. Le SE a promis travailler ensemble avec les cadres et agents de la mairie de Dassa-Zoumé, dans le respect des textes en vigueur.

M. M.

