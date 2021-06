Accord pour la construction d’une bouée de chargement de pétrole à Sèmè-Podji

Un contrat de construction d’une bouée de chargement de pétrole à Sèmè-Podji a été signé avec Bluewater Energy dans le cadre du projet pipeline Niger-Bénin.

Un pas de plus vient d’être franchi dans le cadre du projet d’exportation du pétrole brut du Niger via les installations de Sèmè-Podji (Bénin). Un contrat vient d’être signé avec l’entreprise néerlandaise Bluewater Energy dans le cadre des travaux de construction du pipeline Niger-Bénin long de 2 000 km.

L’entreprise va procéder à la construction d’un système de bouées de chargement de pétrole au port de Sèmè-Podji. À l’issue des travaux, le système permettra de charger les tankers d’hydrocarbures.

Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée sur le coût des travaux et la date de livraison.

L’entreprise Bluewater Energy est spécialisée dans le transport, le raffinage et le stockage (onshore et offshore) de pétrole brut. Elle intervient également dans la construction, l’exploitation et la location de systèmes d’amarrage.

D’une longueur d’environ 1980 kilomètres dont 675 sur le territoire béninois, le pipeline d’exportation Niger-Bénin va traverser cinq départements (Ouémé, Plateau, Collines, Borgou et Alibori), 17 communes et 141 villages.

Les travaux permettront de construire une station terminale à Sèmè-Podji, deux stations de pompage à Gogounou et à Tchatchou (Commune de Tchaourou), et un terminal d’exportation en haute mer.

Il va générer près de 3000 emplois lors de la phase de construction et environ 300 emplois permanents dans le cadre de son exploitation.

Les travaux lancés en mai dernier vont durer deux ans.

