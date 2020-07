Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’a plus la majorité absolue selon les résultats proclamés au terme des dernières élections communales et municipales. Et pour cause, la Cour suprême vient d’invalider le poste d’un conseiller communal de ce parti.

Selon une décision rendue par la Cour suprême dans la soirée de ce jeudi 16 juillet 2020, un conseiller communal du parti FCBE a perdu son siège. Réduit désormais à 16 sur 32, les FCBE n’auront plus le contrôle de la mairie de Parakou.

Par conséquent, l’élection du maire Aboubacar Yaya et des chefs d’arrondissements est désormais remise en cause. La Cour suprême ayant ordonné de reprise des élections dans 15 jours. Faute de majorité, le maire Aboubacar Yaya va perdre son poste de maire. Dans son délibéré, la Haute juridiction a invalidé le siège de l’élu Ousmane Traoré et de son suppléant.

Cette décision de la Cour fait suite à une plainte des FCBE contre un élu du Bloc Républicain (BR), qui a malheureusement tourné en leur défaveur.

F. A. A.

16 juillet 2020 par