Abdoulaye GOUNOU plaide pour une relecture du Code électorale

Le délai de 72 heures accordé aux partis politiques pour mettre leurs dossiers de candidature à jour à la Commission électorale nationale autonome (CENA) est très court. Le député Abdoulaye GOUNOU du parti Bloc Républicain (BR) a déploré cette situation, dimanche 13 novembre 2022, au cours de l’émission ‘’90 mn pour convaincre’’ de la radio nationale. ’e député plaide pour une rallonge d’une semaine.

Conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi N°2019-43 portant code électoral, les partis politiques à une élection au Bénin disposent d’un délai de 72 heures pour corriger les insuffisances relevées par la CENA à leurs dossiers de candidature. Ce délai selon le député Abdoulaye GOUNOU du BR est très court.

Certains candidats fait-il savoir, doivent parcourir des centaines de kilomètres avant de retirer certaines pièces. D’où la nécessité selon lui, de rallonger les 72 heures à une semaine. « 72 heures, c’est trop juste. Lors du prochain toilettage de la loi, je vais plaider pour qu’on donne une semaine franche pour ces diligences-là », a confié le député sur l’Ortb.

Pour le parlementaire, au moment où on vote une loi, on ne voit que l’aspect théorique. C’est dans la mise en application que les difficultés surgissent. « Toute loi s’améliore dès sa mise en œuvre », a-t-il expliqué.

« Par le passé, quand les partis politiques déposent leurs dossiers à la CENA et qu’il y a doublon, on est recalé. Beaucoup de partis en avaient été victimes », a-t-il rappelé. Le député a évoqué le cas du PRD et de MOELE-BENIN aux législatives de 2019. Au lieu d’annuler la candidature de certains partis pour ces erreurs, les députés avaient procédé à la correction de la loi.

Au sujet des 72 heures accordées aux partis politiques pour corriger leurs dossiers à la CENA, le député rassure de son engagement à œuvrer pour sa correction au parlement.

