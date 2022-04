Abdoulaye Bio Tchané soutient la communauté musulmane

Le Ministre d’État chargé du développement, Abdoulaye BIO TCHANÉ a adressé un message de soutien à la communauté musulmane du Bénin et du monde entier à quelques heures du démarrage du sacré mois de Ramadan. Lire l’intégralité de son message.

Message du Ramadan

J’adresse mes plus cordiales salutations à tous les musulmans du monde qui

observent le mois sacré de Ramadan et en particulier à toute la Communauté

islamique du Bénin.

Le Ramadan, faut-il le rappeler, commémore la période où le saint Coran a été

révélé au Prophète Mohammed (Paix et bénédiction d’Allah sur lui). Pour nous

musulmans, le Ramadan, c’est un mois d’adoration et d’abstinence, de prières

et de partage ainsi que de pardon, de réflexion intérieure et de renouveau

spirituel.

Au Bénin, le Ramadan nous rappelle que, tout au long du mois, nous avons

tous l’opportunité de méditer sur les bénédictions qui nous sont accordées et

de célébrer les principes qui unissent les gens de toutes confessions : la tolérance,

un attachement à la paix et à la compassion envers notre prochain. Ces liens sont

plus solides que les différences qui, trop souvent, nous éloignent les uns des autres.

Nous méditons sur ces valeurs universelles dans une période singulière où des

millions de personnes à travers le Bénin, l’Afrique et le monde font face aux

conséquences du terrorisme et celles pernicieuses de la covid-19. A toutes ces

personnes en situation difficile, c’est le moment de témoigner notre amour à

travers notre compassion et notre générosité.

Enfin, nous gardons dans nos prières, le Président de la République Patrice TALON

qui se bat pour hisser notre pays au rang des nations qui s’emploient à construire

un monde meilleur dans lequel chacun peut tracer son avenir et pratiquer

librement sa foi, sans crainte de violence.

Ensemble dans l’Esprit du Ramadan, montrons à Allah le meilleur de nousmême au cours de cette période afin de bénéficier de sa grande clémence et

sa miséricorde, gages d’une société plus harmonieuse, plus vertueuse et plus

solidaire.

J’adresse mes vœux d’un excellent mois de Ramadan à tous les musulmans

du Bénin, d’Afrique et du monde entier.

ABDOULAYE BIO TCHANÉ

