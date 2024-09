Abbas Jaber, industriel privé français, retrouve Corsair en tant qu’actionnaire

Corsair annonce l’arrivée du groupe français Advens-Geocoton dirigé par Abbas Jaber en tant qu’actionnaire de la compagnie.

Actionnaire historique de Corsair, l’industriel a pris part à l’acquisition de la compagnie aérienne, via son groupe Advens-Geocoton, en qualité d’actionnaire de la holding OMRP (Outre-mer R-Plane) en 2020.

Cette participation s’ajoute au tour de table finalisé fin 2023.

Né au Sénégal, Abbas Jaber est le Président fondateur d’Advens-Geocoton. Sous sa direction, le groupe a connu une expansion significative, consolidant ainsi sa position d’acteur agro-industriel majeur.

« Je suis heureux de retrouver Abbas Jaber en tant qu‘actionnaire. Son engagement précédent et sa parfaite connaissance de l’Afrique avaient déjà contribué à notre dynamisme. Son retour en tant qu’actionnaire direct, avec une participation substantielle, démontre non seulement son intérêt continu pour Corsair mais aussi sa confiance en la stratégie d’entreprise et de développement que nous prenons. » Pascal de Izaguirre, Président directeur général de Corsair

« Je suis ravi de participer au nouveau tour de table de Corsair, une compagnie emblématique à laquelle je suis profondément attaché. Je tiens à saluer l’évolution positive des deux dernières années, qui ont renforcé la place de Corsair dans les Outre-mer, faisant d’elle un acteur local incontournable. Je crois également au développement que Corsair mène en Afrique, offrant à la compagnie un levier de croissance significatif. » Abbas Jaber, Fondateur et Président du groupe Advens-Geocoton

Pour rappel, la compagnie aérienne Corsair dessert les Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte) ainsi que le continent africain (l’île Maurice, Madagascar, Côte d’Ivoire, Mali, Bénin).

A propos de Corsair

Compagnie aérienne française régulière long courrier, Corsair emploie 1 100 collaborateurs. Elle fait voyager 1,5 million de passagers par an. Corsair opère des vols vers les Caraïbes (Guadeloupe, Martinique), l’océan Indien (La Réunion, l’île Maurice, Mayotte, Madagascar), l’Afrique (Côte d’Ivoire, Mali, Bénin).

Corsair opère depuis Paris/Orly, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nantes.

