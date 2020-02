AMI N°004/02/20/ISO/DG/DGA/DA

La Société ISOCEL SA est un Fournisseur d’Accès Internet (FAI) installée au Bénin. Pour les besoins de son activité, elle lance un avis à manifestation d’intérêt (AMI) pour la sélection d’entreprises spécialisées en vue de constituer une base de données des fournisseurs et prestataires agrées, pour la fourniture des biens et services suivants :

1. Fournitures de bureaux, matériels et consommables informatiques ;

2. Mobilier de bureau et décoration ;

3. Fourniture de Matériel informatique : ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, logiciels etc. ;

4. Fourniture de matériels électriques

5. Fourniture de matériels de télécommunication, infrastructure, câblage, réseau, contrôle d’accès et détection ;

6. Publicité, publications, affiche, communication, marketing, évènementiel, branding, gadgets et médias ;

7. Courrier, messagerie express et envois internationaux de colis ;

8. Maintenance et entretien des climatiseurs ;

9. Maintenance et entretien des biens mobiliers et immobiliers ;

10. Hôtellerie, restauration catering, cantine et cafétaria ;

11. Assurances et courtages ;

12. Agence de voyage ;

13. Transport, transit, manutention et douanes ;

14. Vente, location et entretien de véhicules ;

15. Entretien et réparation des véhicules (garage) ;

16. Vente, location et entretien de matériels, d’outillage et d’engins ;

17. Menuiserie, aluminium, miroiterie, cloisons et stores

18. Travaux d’électricité et de plomberie ;

19. Travaux de métallurgie, soudure, pylônes, poteaux et brackets ;

20. Génie civil, terrassement, maçonnerie, fouilles, tranchées, trous d’homme, peintre.

I. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Le présent appel à manifestation d’intérêt est ouvert à toute personne physique ou morale installée ou représentée en République du Bénin ou apte à réaliser dans les conditions requises les prestations, objet de la présente consultation, pour autant qu’elle satisfasse aux conditions et règlements en vigueur au Bénin.

II. DEPOT DE DOSSIER

Les candidats intéressés sont priés de déposer leurs dossiers techniques en deux (02) exemplaires dont (1) original, le tout sous pli fermé au plus tard le Vendredi 28 février 2020 à 16h, au siège de la Société ISOCEL SA Tour Notre Dame de la Miséricorde, 7e étage, Avenue Clozel, 01 BP 3366 RP Cotonou, Téléphone : (229) 21 31 20 11.

Le dossier de manifestation d’intérêt doit porter la mention ; < > sur une enveloppe fermée avec l’indication de la prestation pour laquelle vous manifestez un intérêt.

ISOCEL SA se réserve le droit de ne pas donner suite au présent appel à manifestation d’intérêt si les dossiers ne lui paraissent pas acceptables, ou pour toute raison, sans être tenue de justifier sa décision.

Une liste d’au moins trois (03) et au plus cinq (05) candidats présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par ISOCEL SA. Ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un candidat sera sélectionné selon la méthode de : « sélection fondée sur la qualité, le coût et l’expérience ».

La sélection sur la liste restreinte tiendra compte des critères décrits ci-dessous.

III. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les soumissionnaires devront présenter au comité de sélection un dossier comprenant :

​. Au plan administratif

1. Une lettre de demande d’agrément dûment signée par le représentant légal du candidat, adressée au Directeur Général d’ISOCEL SA ;

2. Une fiche de renseignement sur le candidat (raison sociale, adresse géographique, téléphone, fax, E-mail, nom et adresse du responsable, statut juridique) ;

3. Une copie du registre du commerce et du crédit mobilier en rapport avec l’activité choisie ;

4. Une copie de l’IFU de la société ;

5. Une copie de l’attestation de non faillite datant de moins de trois (3) mois ;

6. Une copie de l’attestation d’immatriculation et de paiement des cotisations CNSS datant de moins de trois (03) mois ;

7. Une copie de l’attestation fiscale (en cours de validité à la date de dépôt des dossiers) ;

8. Une copie de l’attestation d’assujétissement à la TVA ;

9. La preuve de la facturation normalisée ;

10. Une copie du relevé d’identité bancaire (RIB) ;

11. Trois (3) attestations de bonne fin d’exécution dans la prestation retenue ;

12. Une attestation d’acceptation des conditions d’agrément sur papier entête de l’entreprise.

Pour tout renseignement, préalable au dépôt du dossier, prière contacter les numéros suivants : Responsable Achats +229 95 09 28 07 – 68 00 0151 ou par email cakin@isoceltelecom.com

