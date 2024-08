Dans le cadre de la mis en œuvre de la phase 3 du projet « #Afrique de l’Ouest et du Centre face aux changements climatiques », nous recherchons 12 journalistes (hommes et femmes) du #Bénin, #BurkinaFaso, #Cameroun, #CôtedIvoire, #Guinée, #RDC, #Sénégal et #Togo pour participer à un atelier de formation et pour produire des enquêtes.

Date limite : 30 août 2024.

Plus de détails ici

https://lnkd.in/ewgSwnrK

