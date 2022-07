APPEL A CANDIDATURE

La SOBEBRA, importante industrie et leader en agro-alimentaire de la place recherche dans le cadre du renforcement de son effectif

UN (01) AIDE MAGASINIER

MISSION

Assurer l’ensemble des activités de réception, de gestion de stocks et de livraisons des Matières Premières et Consommables afin de satisfaire, dans les délais requis les besoins quantitatifs et qualitatifs de la production. Optimiser l’espace de stockage tout en garantissant le respect des règles de stockage et de compatibilité des produits.

PRINCIPALES ACTIVITES

Réceptionner et ranger les marchandises selon toutes les consignes de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement et système de denrées alimentaires

Superviser les activités des manœuvres au cours des opérations de déchargement et de chargement

Faire l’approvisionnement en temps réel de tous les clients internes

Identifier tout produit endommagé ou impropre et le signaler en temps réel à la hiérarchie

Maintenir la rigueur nécessaire pour mouvementer correctement chaque entrée ou sortie de stocks dans le logiciel et dans le cahier d’inventaire

Respecter le FIFO lors des prélèvements de stocks

Faire signer les bordereaux de réception, de livraison et les bons de consommation et de retour par la hiérarchie

Vérifier les mouvements de stocks et veiller à leur disponibilité permanente en faisant des reporting bien précis à sa hiérarchie

Assurer le rangement et la propreté des magasins et veiller à leur maintien

Assurer l’identification permanente des stocks qui sont sous sa responsabilité

Réaliser un inventaire journalier des stocks mouvementés et le faire valider par sa hiérarchie.

Participer aux inventaires mensuels et annuels

PROFIL RECHERCHE

ü Être de nationalité béninoise

ü Être âgé de 22 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre 2022

ü Être titulaire d’un CAP AIDE COMPTABLE

ü Avoir au moins un (01) an d’expérience dans un poste similaire

COMPETENCES REQUISES

Avoir une bonne maitrise des notions de calcul et de comptage

Avoir une bonne connaissance des règles et techniques de manutention et d’entreposage dans un magasin

Maîtriser le système de gestion des stocks, des chargements, les techniques d’inventaire des stocks et d’optimisation de l’espace

Savoir utiliser l’outil informatique Microsoft Office (Word, Excel et Power Point) sera un atout

Être rigoureux et organisé

Être d’une bonne moralité, intègre, fiable et dynamique

Être immédiatement disponible.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature à déposer à l’accueil de la Direction Générale de la SOBEBRA au plus tard le vendredi 29 juillet 2022 à 12 heures et sous plis fermé avec la mention « Candidature au Poste d’AIDE MAGASINIER » est composé de :

Lettre de motivation manuscrite

Curriculum Vitae détaillé

Copie légalisée du diplôme

Casier judiciaire

22 juillet 2022 par