APIEX, ADPME et ABE présentent les facilités de création d’entreprise

Une série de dix rencontres a été lancée, mardi 12 novembre 2024, à l’initiative du Ministère de l’économie et des finances en collaboration avec l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX), pour présenter aux entrepreneurs et porteurs de projets les réformes relatives à l’amélioration du climat des affaires au Bénin. L’APIEX, l’ADPME et l’ABE ont animé le premier rendez-vous de l’Aftework au Novotel de Cotonou sur le thème : ‘’Les facilités de création d’entreprise : ce qu’il faut savoir ".

50 000 entreprises en moyenne sont créées au Bénin. Ceci grâce à une batterie de réformes du gouvernement. Au nombre de ces mesures figurent les facilités de création d’entreprise qui ont été présentées, mardi 12 novembre 2024 aux entrepreneurs et porteurs de projets lors d’une rencontre à Cotonou.

La rencontre est la première d’une série et fait suite aux observations du secteur privé, selon Ilyass Sina, Coordonnateur de la Cellule Climat des affaires et Représentant le Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances. « Nous aurons une série de dix rencontres où nous vous présenterons des nouvelles batteries de réformes, des nouvelles avancées réalisées par le gouvernement pour le secteur privé béninois », a-t-il indiqué. Ilyass SINA a souligné l’importance de ces réformes qui visent à stimuler la croissance économique et garantir un environnement favorable aux entrepreneurs, qu’ils soient débutants ou confirmés. Il a évoqué l’ambition de créer 10 000 entreprises chaque année, en espérant que plusieurs d’entre elles prospèrent et contribuent au développement national.

C’est l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX) qui a ouvert le bal des présentations. Les procédures en matière de création d’entreprises ont été « simplifiées » et « digitalisées », selon la communication de Eric AKOUTE, Directeur des études de l’APIEX. Il suffit de se connecter sur www.monentreprise.bj pour les formalités de création. « On a besoin seulement de 6 pièces », pour créer son entreprise. Les coûts, délai de création ont été réduits à la baisse et tous les certificats sont générés par la plateforme, selon le communicateur.

Un accompagnement complet des PME

Jessica GABA, cheffe service entrepreneuriat et innovation à l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME) a présenté à l’assistance l’Agence et ses programmes d’accompagnement des PME. « Nous proposons aux Petites et Moyennes Entreprises via notre guichet, un accompagnement. Un accompagnement 360 degré qui se fait grâce à des prestataires qui nous accompagnent, des structures d’appui à l’entreprenariat », a-t-elle précisé. Le guichet unique mis en place permet un soutien global (financier et technique) pour les entrepreneurs. Des subventions et des crédits à taux bonifiés sont octroyés aux jeunes entreprises et celles en croissance. L’ADPME collabore également avec plusieurs partenaires, tels que la Caisse des Dépôts et de Consignations (CDC Bénin) et la GIZ, pour diversifier les offres de financement et d’accompagnement des PME.

En matière d’Etudes d’Impact Environnemental et Social nécessaires pour certaines activités, les entreprises bénéficient d’accompagnement, selon la présentation de François Corneille KEDOWIDE, Directeur général de l’Agence Béninoise de l’Environnement (ABE).

La rencontre a connu la participation du Président du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP Bénin), Eustache KOTINGAN ; du Président de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du Bénin (ABPEF), Lazare NOULEKOU et de représentants des associations professionnelles du secteur privé.

M. M.

13 novembre 2024 par