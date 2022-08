ACTA appelle les gouvernements africains à défendre la lutte antitabac

Participant à la 72e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Afrique, l’Alliance pour le Contrôle du Tabac en Afrique (ACTA) a appelé les gouvernements à faire plus d’efforts pour protéger les générations futures et garantir une Afrique saine et sans tabac. Léonce Dieudonné Sessou, Secrétaire Exécutif de l’alliance panafricaine a lancé cet appel en s’adressant à la session du jeudi 25 août 2022.

S’exprimant au nom des organisations de la société civile de la communauté africaine de la lutte antitabac, M. Sessou a apprécié les initiatives des gouvernements visant à réduire de 30% la prévalence du tabagisme d’ici 2025 chez les personnes âgées de 15 ans et plus. Il a souligné qu’il y a une augmentation considérable du tabagisme chez les jeunes africains et que des études récentes montrent que le taux de prévalence chez les filles est passé au même niveau que celui des garçons.

Le Secrétaire Exécutif de l’alliance panafricaine a déploré le fait que ces efforts soient entravés par les manœuvres malhonnêtes de l’industrie du tabac. "Les jeunes sont une proie pour les multinationales du tabac malgré les efforts des gouvernements africains pour protéger les populations. L’industrie influence de plus en plus les responsables, en utilisant la RSE (Responsabilité sociale des entreprises) et la publicité, la promotion et le parrainage des produits du tabac, qu’ils soient conventionnels ou nouveaux, sapant ainsi la mise en œuvre des politiques de lutte antitabac", a déclaré M. Sessou. Il a exhorté les gouvernements à accélérer la mise en œuvre de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) dans leurs pays, ajoutant que cela "garantit que les générations futures ainsi que les politiques de lutte antitabac sont protégées des conséquences désastreuses de l’ingérence de l’industrie du tabac."

Le Secrétaire exécutif de l’ACTA a réitéré la disponibilité de la société civile africaine de lutte antitabac à continuer à soutenir les gouvernements. Basée à Lomé, au Togo, l’ACTA est un réseau de la société civile pour la lutte antitabac qui compte des membres dans 39 pays de la région Afrique de l’OMS. Elle a le statut d’observateur à la Conférence des Parties (COP) de la CCLAT de l’OMS et le statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC).

M. Sessou a terminé son intervention sur une note d’espoir en affirmant qu’une Afrique sans tabac

est possible.

Plusieurs acteurs de la lutte antitabac, dont l’OMS, ont noté que, entre autres, l’ingérence de l’industrie du tabac non seulement affaiblit les politiques gouvernementales visant à protéger les citoyens, mais entrave également la réalisation des objectifs de développement durable.

Le tabagisme est une cause majeure de maladies et de décès évitables et constitue une menace importante pour le développement du continent.

Juliette MITONHOUN

26 août 2022 par