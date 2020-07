AAC55 célèbre le patrimoine culturel du Bénin ce 1er août

À l’occasion des 60 ans d’indépendance du Bénin ce samedi 1er août, AAC55 et le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin célèbrent le Patrimoine culturel national.

Action Africa Culture - AAC55 va consacrer toute la journée de samedi 1er août 2020 à la célébration du patrimoine culturel béninois. L’évènement 100% digital, sera riche en couleurs et en émotions et mettra à l’honneur les lieux, les figures institutionnelles et acteurs culturels emblématiques du Bénin.

AAC55 fera découvrir en sons et en images, les trésors de la culture béninoise. La journée sera clôturée par un talk-show en live animé par Fatimata Wane, avec de prestigieux invités. Il s’agit de : Jean-Michel H. Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts ; Aurelien Agbénonci, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération du Bénin ; Marie-Cécile Zinsou, historienne de l’art et fondatrice de la Fondation Zinsou ; Romuald Hazoumé, artiste plasticien.

Le talk-show sera suivi des messages de la chanteuse de Angélique Kidjo et Djimon Hounsou, acteur et réalisateur.

L’évènement pourra être suivi en direct au lien suivant : https://www.facebook.com/watch/?v=3741193125907781, 16h GMT ; - 17H GMT+1 (Cotonou) ; - 18H GMT+2 (Paris).

A.A.A

30 juillet 2020 par