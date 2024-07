A quand le paiement de la contribution des ménages pour l’enlèvement des déchets solides ménagers ?

Depuis plus de quatre années, la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) s’active à assainir les villes du Grand Nokoué par la collecte et la gestion des déchets. A travers ses prestations, la Société a également contribué à assainir les rues et les artères des villes du Grand Nokoué, sans oublier le curage et l’entretien des ouvrages d’assainissement pluvial.

La Société s’est employée à offrir ses services aux populations à titre gracieux. En dehors des cinq communes du Grand Nokoué, la société a étendu ses prestations à Parakou, la plus grande ville du Nord Bénin, depuis l’année 2023. Bien que les services soient gratuits, les bénéficiaires ont commencé par devenir de plus en plus exigeants vis-à-vis des agents collecteurs de déchets.

Après la phase expérimentale menée à titre gracieux, il avait été annoncé, il y a deux ans, que les prestations de la SGDS SA seront bientôt facturées aux ménages et aux grands producteurs de déchets. Mais depuis, plus rien.

Aujourd’hui, l’importance des prestations de la SGDS SA pour la gestion des déchets, la salubrité et l’assainissement des villes n’est plus à démontrer. Ce qui est sûr, tout le monde est conscient que ce service à titre gracieux ne sera pas éternel.

Un jour ou l’autre, il sera demandé aux ménages de payer une redevance pour contribuer aux charges relatives à l’enlèvement et la gestion des déchets. D’ailleurs, le processus de paiement au niveau des entreprises a déjà démarré, à travers des contrats personnalisés (B2B) pour la prise en charge de leurs déchets.

C’est dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la santé publique.

