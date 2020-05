90 cas de Covid détectés, 42 guéris , et 02 décès

Le Bénin a enregistré 26 nouveaux cas de malades au Covid-19 C’est l’information rendue publique par le ministère de la santé ce vendredi 1er mai 2020. Ces nouveaux cas portent à 90 le nombre de cas confirmés dans le pays.

Selon le ministère de la santé, il s’agit de cas asymptomatiques qui n’ont pas encore développé la maladie. Ils ont été détectés à la suite d’un dépistage massif.

Outre les nouveaux cas, le pays connaît désormais un second décès dû au Coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé il y a quelques heures, le second décès au Coronavirus dans ses statistiques.

Le Bénin compte désormais 90 cas confirmés de Coronavirus dont 42 guéris, 46 sous traitement et 02 décès.

F. A. A.

