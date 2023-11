9,9 milliards FCFA au Ministère des PME et de la promotion de l’emploi

Modeste Kérékou, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi s’est adressé, lundi 27 novembre 2023, aux journalistes à l’issue de son passage devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le budget du Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi (MPMEPE), exercice 2024 s’établit à neuf milliards neuf-cent-huit millions deux cent quatre-vingt-neuf mille seize (9.908.289.016) FCFA. Il est en hausse de 3,81% par rapport au budget de 2023 en raison essentiellement de l’augmentation des dépenses en capital qui passent de 200.000.000 FCFA en 2023 à 507.566.000 FCFA en 2024, soit 153,78% d’accroissement.

Les fonds alloués au MPMEPE pour l’année 2024 sont répartis ainsi qui suit : 1.741.027.000 FCFA pour le Pilotage et soutien aux services ; 3.195.566.000 FCFA soit 32,25% pour le Pôle PME ; 2.824.696.016 FCFA soit 28,51% pour le Pôle Artisanat et 2.147.000.000 FCFA soit 21,67% pour le Pôle Emploi.

Les actions phares à mettre en place sont réparties selon les trois sous-secteurs d’intervention du Ministère (PME, Artisanat et Emploi).

Dans le sous-secteur Petites et Moyennes Entreprises (PME), il est prévu la poursuite de l’opérationnalisation du guichet unique des petites et moyennes entreprises, de la mise en œuvre du Projet de promotion du Sel local « xwlajè » dans la zone côtière au Bénin (ProSel) au profit de 2000 femmes, du partenariat stratégique entre le Gouvernement américain et le Gouvernement béninois à travers la Fondation des Etats Unis pour le Développement en l’Afrique (USADF) ; la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat des Jeunes (PAEB) avec près de 500 entreprises à impacter sur cinq (5) ans ; la mise en place d’un mécanisme de financement diversifié, intégré et adapté aux besoins des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’un programme d’accompagnement à la formalisation des unités de production informelles.

En ce qui concerne le sous-secteur Artisanat, le gouvernement entend : poursuivre l’opérationnalisation de la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA-Bénin) et de ses 12 délégations départementales ; appuyer 1350 artisans et entreprises artisanales en renforcement de leurs capacités et en gestion ; réaliser des études de faisabilité technique, économique, d’impact environnemental et social de la deuxième phase du Projet de Développement du Secteur de l’Artisanat au Bénin (PDSAB II).

Dans le sous-secteur Emploi, il est prévu la poursuite de l’opérationnalisation du guichet unique de promotion de l’emploi ; de la mise en œuvre du Projet d’Inclusion des Jeunes (ProDIJ) ; le renforcement du mécanisme de promotion de l’emploi à travers la poursuite du Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) ; la poursuite de la mise en œuvre du programme Talents Africains à l’International (TAI), avec la prise en charge de 20 jeunes dans le volontariat au niveau international et la mise en place d’un système d’information sur le marché de travail.

Selon le ministre des PME et de la Promotion de l’Emploi, à la date du 30 septembre 2023, le budget du Ministère au titre de l’année 2023 est à un taux d’exécution de 54,43% (base engagement) et de 53,24% (base ordonnancement).

27 novembre 2023 par