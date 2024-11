9,5 milliards FCFA pour le ministère de la justice

Le budget alloué au ministère de la Justice et de la Législation du Bénin pour l’année 2025 s’élève à 37 655 467 244 FCFA. Une part significative (25,24 %) de cette enveloppe financière soit environ 9,5 milliards FCFA, sera consacrée au fonctionnement des juridictions. Ce financement couvrira notamment les charges liées au personnel, incluant les primes et indemnités.

9 506 431 439 FCFA des 37 655 467 244 FCFA qui seront alloués au Ministère de la Justice et de la Législation en 2025 sont destinées aux juridictions spéciales soit 25,24%. La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) verra son budget passer de 1,3 milliard FCFA en 2024 à 1,78 milliard FCFA en 2025. De même, la Cour Spéciale des Affaires Foncières (CSAF) bénéficiera d’une forte hausse, avec une dotation passant de 65 millions à 182 millions FCFA.

Les cours d’appel enregistrent également une augmentation notable. La Cour d’appel de Cotonou disposera de 760 millions FCFA en 2025, soit une augmentation par rapport aux 691 millions de 2024. La Cour d’appel d’Abomey bénéficiera également d’une hausse, avec un budget de 754 millions FCFA, contre 683 millions FCFA l’année précédente. Enfin, la Cour d’appel de Parakou verra son budget augmenter de manière significative, passant de 456 millions FCFA à 674 millions FCFA.

Ajustements budgétaires pour les tribunaux de première instance

Les tribunaux de première instance, en revanche, présentent des ajustements plus variés. Le Tribunal de première instance de Cotonou subira une baisse notable de son budget, qui passera de 1,37 milliard FCFA à 754 millions FCFA en 2025. À l’inverse, le Tribunal de commerce de Cotonou verra une légère augmentation, avec une dotation prévue de 383 millions FCFA, contre 375 millions FCFA en 2024.

D’autres juridictions, comme celles de Porto-Novo et Parakou, enregistrent également des baisses. Le budget du Tribunal de première instance de Porto-Novo passera de 602 millions à 429 millions FCFA, tandis que celui du tribunal de Parakou passera de 617 millions à 460 millions FCFA.

Cependant, certaines juridictions bénéficieront de hausses notables. Le Tribunal de première instance de Savalou recevra 256 millions FCFA, contre 181 millions FCFA l’année précédente, et celui d’Allada verra son budget augmenter à 281 millions FCFA, contre 261 millions FCFA en 2024.

Les juridictions du nord du pays, telles que celles de Natitingou, Kandi et Djougou, bénéficient également de budgets réajustés. Le Tribunal de Natitingou recevra 295 millions FCFA (contre 316 millions en 2024), tandis que ceux de Kandi et Djougou obtiendront respectivement 249 millions et 222 millions FCFA, avec des ajustements par rapport aux années précédentes.

