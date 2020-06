82 structures sélectionnées pour le recrutement des enseignants

82 structures privées sont sélectionnées pour le recrutement et la mise à disposition d’une partie du personnel enseignant non agent de l’Etat à déployer au niveau des enseignements primaire et secondaire. Ce, au terme d’un avis à manifestation d’intérêts lancé le 11 décembre 2019 pour la sélection de cabinets ou structures de placement.

Par un communiqué en date du mercredi 24 juin 2020, le Directeur de l’Agence nationale pour les prestations aux établissements scolaires publics (Anapes) Lucien Kokou a publié la liste des soumissionnaires préqualifiés.

Ces seront consultés sur les modalités de réalisation des prestations qui démarrent pour compter de la rentrée scolaire 2020-2021.

