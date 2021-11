8,7 milliards F pour les bénéficiaires du micro crédit Alafia

D’ici fin décembre 2021, 177.484 bénéficiaires seront impactés par le programme Micro crédit Alafia du gouvernement, pour un montant global de 8,760 milliards de FCFA.

Selon un compte rendu de la première année de mise en œuvre du projet présenté en Conseil des ministres, ce mercredi 24 novembre 2021, à la date du 30 septembre 2021, 106.484 bénéficiaires ont été impactés sur tout le territoire national, pour un montant de 5,984 milliards de FCFA. Ce qui, selon le compte rendu, traduit une montée en charge progressive et satisfaisante du produit.

Ainsi, à fin décembre 2021, il est attendu 177.484 bénéficiaires pour un montant global de 8,760 milliards de FCFA.

Sur la même période, le taux moyen de remboursement des Systèmes financiers décentralisés (SFD) vers le Fonds national de Microfinance est de 106,2% tandis que celui des bénéficiaires vers les SFD varie de 88% à 99,8% selon les départements, note-t-on dans le compte rendu.

Pour consolider ces résultats et générer plus d’impacts au profit des bénéficiaires, plusieurs actions ont été engagées. Il s’agit de l’intégration des numéros d’identification personnelle à la plateforme ; du lancement de la phase II du microcrédit Alafia pour les crédits allant de 50.001 à 100.000 FCFA ; et l’implémentation du financement des artisans cible de l’Assurance pour le Renforcement du Capital humain (ARCH).

F. A. A.

24 novembre 2021 par