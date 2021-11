74 milliards FCFA pour l’eau et les mines

Le budget du ministère de l’eau et des mines pour l’exercice 2022 s’élève à 74 milliards FCFA.

74 milliards FCFA dont 66 milliards pour le secteur de l’eau, 6 milliards pour celui des mines et 2 milliards pour le pilotage et le soutien à tous les programmes à savoir le programme eau et le programme mines. Ainsi se présente le projet de budget du ministère de l’eau et des mines au titre de l’année 2022.

« Pour le programme eau, (…) 2022 (…) sera l’année charnière pour tous les chantiers qui n’ont pas démarré. Les tout derniers projets en matière d’eau qui n’ont pas démarré vont démarrer au plus tard en juin pour les derniers sachant qu’à partir de janvier 2022 certains vont démarrer », a indiqué Samou Seidou Adambi, ministre de l’eau et des mines, mardi 23 novembre 2021, devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne le secteur des mines, les recherches vont se poursuivre. « Nous allons donc accentué les recherches que ce soit dans les mines solides ou dans les mines liquides avec des partenaires qui ont commencé par s’intéresser à notre pays. Quelques-uns sont mêmes déjà installés en ce qui concerne le secteur minier pour l’or. Il y a d’autres qui s’annoncent pour le nickel, le chrome, le lithium, pour le fer et que nous allons au fur et à mesure installer pour permettre à notre pays de se hisser au rang des pays miniers de la sous-région comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Sénégal », a précisé le ministre.

