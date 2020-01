73 policiers récompensés pour leur mérite

Plusieurs éléments des unités territoriales de la Police républicaine du département du Littoral ont été récompensés pour leurs efforts à la lutte contre la criminalité et le banditisme. Sur initiative du directeur départemental de la Police républicaine du Littoral, HOUNDE Seïdou, Commissaire divisionnaire de Police, 73 agents de police ont été distingués.

La cérémonie de distinction a eu lieu lundi 13 janvier 2020 à la préfecture de Cotonou.

Cette distinction selon les hauts gradés de la Police, vise à reconnaître non seulement les mérites des agents qui, de jour comme de nuit veillent à la sécurité des personnes et des biens, mais aussi à encourager les autres policiers à redoubler d’ardeur au travail.

Dans le rang des policiers distingués, on note la présence du commissaire central de la ville de Cotonou, Jean-Marie SÈGLÉ.

Autrefois commissaire de Dantokpa, celui-ci a réussi à mettre fin aux braquages répétés dans ce grand marché de la sous-région grâce au plan qu’il avait mis en place.

Nommé commissaire central de la ville de Cotonou, Jean-Marie SÈGLÉ a mis son savoir faire à disposition reculant les hors la loi de la capitale économique du Bénin. D’où l’accalmie observée en période des fêtes de fin d’année.

F. A. A.

14 janvier 2020 par