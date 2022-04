7 individus arrêtés pour cybercriminalité à Akpakpa

Une enquête ouverte à la suite d’une infraction de coups et blessures sur un individu à Ekpè PK 10 a débouché sur l’interpellation, samedi 23 avril 2022, de sept (07) présumés cybercriminels à Akpakpa Ayélawadjè-Lomnava.

Alertée au petit matin du samedi 23 avril 2022 de la situation d’un individu molesté dans une forêt sise au quartier Ekpè Gare, l’équipe de patrouille du commissariat de l’arrondissement de Ekpè PK 10 s’est dépêchée sur les lieux. Un individu a été retrouvé sur les lieux dans un état critique. La victime a été conduite au centre de santé et a reçu les soins appropriés.

La police a ensuite ouvert une enquête le même jour. Ce qui a permis d’arrêter sept (07) individus suspectés de « coups et blessures volontaires ». Mais la police découvrira des choses plus graves à la suite de leur interpellation.

Une perquisition effectuée au domicile des prévenus au quartier Akpakpa Ayélawadjè-Lomnava (Cotonou) a permis de saisir huit (08) ordinateurs portatifs, treize (13) téléphones portables Android contenant des données compromettantes selon la police, trente-six (36) cartes SIM de différents réseaux GSM, deux (02) routeurs wifi, trois (03) cartes bancaires.

Poursuivis pour « cybercriminalité, coups et blessures volontaires », les sept (07) individus ont été déposés en prison pour la suite de la procédure judiciaire.

M. M

28 avril 2022 par