7 agents du ministère des finances et de la santé en prison

La Cour de Répression des Infractions Economiques (Criet) a ordonné, vendredi 1er octobre 2021, l’arrestation de sept autres cadres de l’administration publique impliqués dans l’affaire de trafic de carnets de vaccination contre la Covid-19.

Cinq (05) agents de la santé et deux (02) du ministère des finances sont poursuivies dans le dossier de délivrance de carnets de vaccination contre le coronavirus à des personnes non vaccinées.

La Cour de Répression des Infractions Economiques (Criet) a décidé, vendredi 1er octobre 2021, de placer les sept agents sous mandat de dépôt.

Les prévenus vont comparaître lundi 08 novembre 2021.

Plus d’une vingtaine de personnes dont des professionnels de la santé sont derrière les barreaux pour cette affaire de délivrance de pass sanitaire à des personnes non vaccinées, moyennant rémunération.

M. M.

2 octobre 2021 par