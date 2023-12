61 milliards FCFA levés au profit des exploitants agricoles

Le Gouvernement du président Talon a fait le point des mesures incitatives mises en place au niveau du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) au profit des exploitants ainsi que les Petites et Moyennes Entreprises du domaine agricole.

Au nombre des secteurs porteurs de croissance, l’agriculture bénéficie de l’attention soutenue du gouvernement qui a mis en place des mesures en faveur des acteurs. Ces mesures ont été mises en place au Fonds National de Développement Agricole (FNDA). « Elles ont donné lieu jusqu’ici à 396 engagements du Fonds pour un montant de 16.944.226.301 FCFA au profit de 1541 promoteurs, dont 339 engagements du guichet « accès aux services financiers » pour un montant de 14.600.306.301 FCFA en faveur de 1484 projets garantis, bonifiés ou refinancés.

De plus, les facilités accordées au niveau de ce guichet ont permis de lever un financement total de 61.059.267.638 FCFA auprès des Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et des banques partenaires du FNDA, sous forme de crédits agricoles », selon un point fait par le gouvernement en Conseil des ministres, mercredi 6 décembre 2023.

Selon le gouvernement, « le principal objectif du FNDA est de favoriser la promotion des filières agricoles en facilitant l’accès au financement pour inciter l’investissement privé dans le secteur à travers des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, dans la perspective d’une meilleure exploitation du potentiel agricole national, l’amélioration des revenus tirés de l’agriculture ainsi que la sécurité alimentaire ».

M. M.

6 décembre 2023 par