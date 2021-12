6 maires pour représenter le Bénin au CCT-UEMOA

Les six (06) maires qui représenteront le Bénin au Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA) pour les quatre prochaines années sont connus. Ces représentants ont été désignés, mercredi 22 décembre 2021, lors du conseil national de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), tenu à Bohicon.

Luc Sètondji Atrokpo, maire de Cotonou, président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) et actuel Premier Vice-président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA (CCT-UEMOA) ; Charlemagne Yankoty, maire de la ville de Porto-Novo ; Ignace Ouorou, maire de Copargo ; Jocelyn Ahyi, maire de Grand-Popo et Mme Zinatou Alazi Oceni Ceni, maire de Kandi sont les six désignés pour représenter le Bénin au sein du CCT-UEMOA pour les quatre prochaines années.

A l’occasion de leur désignation, mercredi 22 dernier, le président de l’ANCB a fait savoir que selon les textes du CCT-UEMOA, c’est le Président de l’Association de Pouvoirs Locaux (APL), c’est-à-dire l’ANCB, qui est désigné et également au moins une femme en ce qui concerne le Bénin.

Le Conseil des Collectivités Territoriales est un Organe consultatif de l’Union créé par Acte Additionnel n°02/CCEG/UEMOA/2011 du 30 mai 2011 de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement.

Le CCT émet des avis, à son initiative ou par saisine des APL, des États membres, du Conseil des Ministres, de la Commission ou du Parlement de l’Union.

Le CCT a pour missions de : assurer la participation des collectivités territoriales à la réalisation des objectifs de l’Union ; consolider l’effort d’intégration entrepris par les États membres de l’Union par des actions menées au niveau des collectivités territoriales afin que l’idéal d’intégration soit partagé par les peuples de l’espace UEMOA ; accompagner la Commission de l’UEMOA dans la conception et la mise en œuvre de projets intégrateurs et structurants au bénéfice des collectivités territoriales de l’Union ; contribuer au renforcement de la cohésion sociale, économique et territoriale à travers des actions partagées entre l’Union, les États membres, et les autorités locales.

