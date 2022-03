54 guides du tourisme à recruter

L’Agence Nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme (ANPT) et le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, lancent un appel à candidatures pour la sélection de cinquante-quatre (54) guides du tourisme pour un programme de renforcement de capacités. Le programme s’inscrit dans le cadre du contrat d’assistance technique pour « le renforcement de capacités d’une cohorte de 54 guides du tourisme en république du Bénin » signée sur un financement de la Banque Mondiale, entre le Gouvernement du Bénin et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT).

Le dossier de candidature doit être complété et soumis directement via la plateforme " Service public " à l’adresse : https://service-public.bj/public/services/service/PS00960 avant le 11 avril 2022 à 17 heures précises.

