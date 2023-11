51,3 milliards FCFA pour le ministère de la décentralisation

Le Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon était face aux députés de la Commission des finances de l’Assemblée nationale, lundi 20 novembre 2023.

Le projet de Budget général de l’Etat, gestion 2024 prévoit un montant de cinquante-un milliards trois cent quatre-vingt-dix-sept millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille sept cent soixante-un (51 397 484 761) FCFA à affecter au Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale.

Comparativement à 2023, les fonds alloués sont en baisse de 24,63%. Une baisse qui s’explique par une réduction de 67,04% des ressources intérieures du Pip due à la suspension des travaux de réhabilitation du bâtiment central du ministère et des anciennes préfectures afin de rationnaliser l’utilisation des ressources publiques ; une diminution circonstancielle des transferts en capital de 50,02% des Partenaires techniques et financiers du secteur de la décentralisation, selon les explications du ministre Raphaël Akotègnon aux députés membres de la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

M. M.

20 novembre 2023 par ,