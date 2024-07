5 militaires poursuivis pour vol de matériels dans un camp

Pour des faits d’abus de fonctions et vol de matériels, (05) cinq militaires ont comparu, jeudi 11 juillet 2024, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Des soldats béninois cités dans une affaire de disparition de matériels au premier bataillon des transmissions d’Abomey-Calavi. Selon ‘’Libre Express’’, 149 émetteurs et récepteurs DHF, 9 émetteurs et récepteurs HF, des ordinateurs et accessoires ont disparu du magasin. Dans cette affaire, 5 soldats sont écoutés à la CRIET. Le Chef magasinier est poursuivi sous mandat de dépôt. La disparition des matériels a été signalée par les subalternes du chef magasiner. Le Chef d’état-major de l’armée de terre a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Ayant été informé de la venue des policiers pour son audition, le Chef magasinier s’est enfui des locaux. Des pages du document de passation de charge faisant état des équipements militaires du camp ont aussi disparu. Ces pages ont été retrouvées après par le chef magasinier. A la barre, ce jeudi, les 5 militaires n’ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés. Le dossier a été renvoyé au 17 octobre 2024.

