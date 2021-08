5 ha affectés à la construction d’un stade à Kandi

Un domaine de 5 hectares a été octroyé au ministère des sports pour la construction d’un stade omnisport dans la commune de Kandi. Les conseillers communaux ont validé le dossier, vendredi 13 août 2021, lors de la première session extraordinaire au titre de l’année 2021.

La mairie de Kandi soutient le projet du gouvernement du président Talon relatif à la construction des stades omnisports dans les communes du Bénin. Le conseil communal a mis à disposition du ministère des sports un domaine de plus de 5 hectares au quartier Potocobangou dans l’arrondissement de Kandi 3.

L’affectation du domaine a été validée en session extraordinaire ainsi que d’autres dossiers.

Le gouvernement du président Talon entend révéler le sport béninois et a initié un projet de construction et réhabilitation de stades omnisports dans les soixante-dix-sept communes du Bénin. Les travaux de construction ont démarré en 2018 pour vingt-deux stades pour le compte du premier quinquennat et sont presque achevés. Les travaux de construction et de réhabilitation de stades se poursuivront certainement au cours de ce deuxième mandat du président Patrice Talon.

