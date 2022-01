5,5 milliards F déjà répartis à plus de 20.000 entreprises

L’appui du gouvernement aux entreprises formelles et du secteur informel face aux impacts du Covid-19 est effectif. Plus de 20.000 entreprises ont été déjà payées de décembre 2021 à janvier 2022, selon le directeur général de l’Economie Aristide Medenou.

Les micros et petites entreprises de tous les secteurs touchées par les impacts de la pandémie de Coronavirus reçoivent depuis décembre 2021 l’appui qui leur permettra d’être viables et compétitives. Le montant de ce soutien est de 218 000 FCFA pour les entreprises informelles, 261 000 pour les micros entreprises formelles et 1 087 000 pour les petites entreprises formelles pour une cagnotte totale de 20 milliards de FCFA, selon le directeur général de l’Economie Aristide Medenou qui a précisé que cet appui est fait à travers « des transferts monétaires directs en faveur des promoteurs d’entreprises et des employés des entreprises formelles ».

En ce qui concerne le point de l’opération démarrée en décembre dernier, il précise que plus de 5,5 milliards FCFA ont été octroyées à plus de 20.000 entreprises. « A ce jour, nous avons plus de 20.000 entreprises qui ont été payées », a indiqué Aristide Medenou.

L’opération se poursuit en faveur des autres entreprises enrôlées. Le directeur de l’Economie appelle les entreprises qui n’ont pas encore bénéficié de l’appui à procéder à la correction des informations erronées sur la plateforme.

M. M.

20 janvier 2022 par ,