49 milliards F pour le Tourisme, la Culture et les Arts

Le projet de budget du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour 2023 s’élève à 48.409.392.315 francs CFA.

La poursuite de plusieurs projets touristiques sont prévus au titre de l’année 2023 au projet de budget du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il s’agit des travaux de réhabilitation et d’aménagement des couvents Vodoun dans le cadre du projet Route des couvents Vodoun ; des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures à Ouidah ainsi que le complexe Marina ; des travaux d’aménagement et d’entretien des produits touristiques existants ; la mise en place du système des statistiques du tourisme et du développement d’un compte satellite expérimental de tourisme au Bénin ; l’intensification des actions de valorisation des sites, attraits touristiques et leurs voies d’accès ; le démarrage des travaux de construction du Musée international de Vodoun.

En ce qui concerne la Culture et les arts, il est prévu la poursuite de l’inscription des biens et éléments à inscrire sur les listes du patrimoine mondial ; la promotion et la diffusion du patrimoine immatériel ; la mise en œuvre des dispositifs et des mesures inscrites dans la nouvelle loi portant protection du patrimoine culturel ; la dynamisation de la coopération muséale et la circulation des biens patrimoniaux ; la dématérialisation de l’accès des populations aux ressources documentaires et au service de lecture publique ; la redéfinition de la carte nationale de la lecture publique ; l’appui à la construction et à la mise en service du centre de formation aux métiers de la percussion de Mèdédjonou à Adjarra et temple musical Djibril Sogbohan ; la poursuite de la mise en œuvre du plan de sécurisation du parc W ; la réalisation d’infrastructures dans les parcs Pendjarri/W ; le démarrage des travaux de construction de village de vacances Club Med ; la poursuite des travaux de construction du Musée des rois et des Amazones du Danhomè (MuRAD) ainsi que la réhabilitation des palais royaux ; la poursuite des travaux de construction du nouveau palais du Roi de Nikki et d’arène de la Gaani ; l’opérationnalisation effective des classes culturelles ; 14- le démarrage de la construction des arènes culturelles ; le démarrage de la construction du Centre pluridisciplinaire de développement des arts ; l’élaboration de l’Avant-projet sommaire (APS) et Avant-projet détaillé (APD) du centre des danses ; conservatoire de musique et des centres de formation dans les domaines des arts plastiques, de théâtre et du cinéma ; 18- la structuration des filières professionnelles et économiques et des mécanismes de financement du secteur culturel et artistique ; la création du Quartier culturel de Cotonou (QCC) ; la construction du Musée d’arts contemporain de Cotonou (MACC) et la création du Centre Franco-Béninois, la construction de la villa de type Albertine.

Un projet de budget établi pour porter ces différents chantiers s’élève à 48.409.392.315 francs CFA.

M. M.

21 novembre 2022 par