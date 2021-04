48 PNC et 40 bornes Wifi installés sur le territoire national

Le ministère du Numérique et de la Digitalisation a installé 43 Points Numériques Communautaires (PNC) et 40 bornes Wifi sur toute l’étendue du territoire national.

Financés par l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP), les PNC et les bornes Wifi permettent aux populations des communes bénéficiaires d’avoir accès à internet, aux ressources et contenus numériques ainsi qu’aux formations.

L’accès aux PNC se fait moyennant un montant forfaitaire de 150 FCFA/heure tandis que la connexion aux bornes Wifi est entièrement gratuite.

Liste des emplacements PNC



Liste des emplacements des bornes Wifi



17 avril 2021 par