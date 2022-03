472 candidats aux épreuves sportives dans le Mono

La phase sportive du concours de recrutement direct dans l’armée a démarré ce mardi 1er mars 2022. Dans le département du Mono, 472 candidats ont affronté les épreuves sportives à Lokossa.

Démarrage ce mardi du concours de recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. 472 candidats ont subi l’épreuve sportive consacrée à une course de vitesse sur une distance de 6Km pour les hommes, et 04 pour les femmes.

Le ministère de la défense, soucieuse de la transparence dans la sélection des meilleurs candidats, a mis en place une application.

