Avec environ 4000 personnes rassemblées au Palais de la Gratitude, le Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme s’est tenu les 25, 26 et 27 novembre 2022 à Arconville/Zopah (Abomey-Calavi). Plus de 500 visiteurs ont participé à cette rencontre animée par d’éminentes personnalités spirituelles. Des délégations sont arrivées de plusieurs pays à travers le monde.

Les rideaux sont tombés, dimanche 27 novembre, sur le Congrès ECK Régional de l’aventure de l’Âme 2022 dont les travaux ont démarré le 25 novembre sur les installations du site d’organisation de cet événement spirituel. Des délégations étrangères sont arrivées du Gabon, du Congo Brazzaville, du Burundi, du Togo, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Nigéria, de la France et du Canada.

Le Congrès ECK Régional de l’aventure de l’Âme 2022 a été marqué par une série d’activités, en l’occurrence, les ateliers, les tables rondes, les panels, les causeries et un Office ECK de la Lumière et du Son. Des réunions ont figuré dans le menu des activités. Celles-ci ont été animées par des facilitateurs rompus aux questions d’enseignement ECK.

Plusieurs sous-thèmes ont été développés aux participants. Il s’agit entre autres de : "L’Âme existe parce que Dieu l’aime", "Les exercices spirituels ECK" et "Le Mahanta et Maître ECK Vivant".

Le développement de ces différents sujets a permis aux participants de se rappeler du grand principe de la vie, à savoir que la vie est une école d’apprentissage pour l’Âme et de faire de son quotidien un périple joyeux et enrichissant. Un accent particulier a été mis sur les exercices spirituels, un lien vital avec Dieu.

S’appuyant sur l’histoire du Diamant rayé, le conférencier principal Armand Mpassy-Nzoumba a expliqué comment une Âme qui a tout ce qui est faux peut, grâce à l’artisan, qui est le Mahanta, arriver petit à petit à faire rayonner les qualités cachées en elle.

« C’est de notre devoir de manifester les qualités que Dieu a mises en nous et de travailler avec le Mahanta pour que ces qualités resplendissent.

Le directeur du Congrès, M. Emmanuel Joseph Akpona, a remercié le Mahanta et Maître ECK Vivant, le Conférencier principal, le RESA du Bénin, Jean Cokou Tossa, le RESA Athanase Anani, le président exécutif d’ECKANKAR Bénin, les directeurs centraux, les RER, l’équipe d’organisation du Congrès, ainsi que les délégations étrangères pour leur participation. Il a, en outre, exprimé ses gratitudes aux autorités politico-administratives, et en particulier au Président de la République, au ministre de l’intérieur, et au directeur du Palais de la Gratitude.

Le président exécutif, Geneviève Aholou Agossa, a félicité, au nom des congressistes, le directeur du Congrès de l’Âventure de l’Âme 2022, Joseph Emmanuel Akpona, pour la parfaite organisation de cet événement. Elle a annoncé que le prochain Congrès ECK Régional de l’Âventure de l’Âme 2023 est prévu pour les 24, 25 et 26 novembre 2023 toujours au Palais de la Gratitude, à Abomey-Calavi et aura pour thème : Les leçons spirituelles de la vie. La conférencière principale de ce Congrès est Sabira Akplogan Ezin.

C’est dans une ambiance conviviale que les congressistes se sont séparés dans l’espoir de se revoir au prochain Congrès ECK Régional prévu pour novembre 2023.

28 novembre 2022 par