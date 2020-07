4 nouveaux cas confirmés dans l’Atacora

Le département de l’Atacora a enregistré 04 nouveaux cas de sujets atteints du coronavirus selon le bilan fait par le Directeur départemental de la santé (DDS), le lundi 06 juillet 2020. Le département compte désormais 06 cas du Covid-19.

Selon le Directeur départemental de la santé (DDS) Jacob Namboni au micro de Frissons Radio, les 04 nouveaux cas confirmés le dimanche 05 juillet 2020 à Natitingou sont des ‘’cas communautaires’’.

À en croire Jacob Namboni, les cas ne sont plus seulement importés. Les cas sont détectés au sein de la communauté.

Le directeur départemental de la santé invite les populations à respecter rigoureusement les gestes barrières pour limiter la propagation du Covid-19.

Le Bénin a franchi la barre des 1000 cas confirmés. Le nombre tourne autour de 1300 cas avec 21 décès et plus du tiers de ces cas sont guéris.

