4 nouveaux ambassadeurs au Bénin

Le ministre béninois des affaires étrangères, Olushegun Bakari a reçu, lors d’une audience tenue lundi 25 septembre 2023 à son cabinet, les copies figurées des lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs.

Il s’agit de l’Ambassadeur désigné de la République Fédérale de l’Allemagne Stefan BUCHWALD ; de l’Ambassadeur désigné du Royaume des Pays-Bas Joris JURRIENS ; du Chargé d’affaires en pied du grand-duché de Luxembourg Joseph Alexandre SENNINGER et du Consul Général désigné du Tchad Mangkéré AlIFA DJARMA.

Les quatre nouveaux diplomates auront leur résidence à Cotonou.

L’Ambassadeur désigné de la République Fédérale de l’Allemagne s’est engagé à œuvrer à l’intensification des relations diplomatiques entre le Bénin et l’Allemagne, vieilles de 60 ans. « Le Bénin et l’Allemagne maintiennent les relations diplomatiques depuis 60 ans. (…) Je me mettrai à intensifier et renforcer ces liens dans tous les domaines possibles : la politique, la sécurité, l’économie, les finances, la culture… », a indiqué Stefan BUCHWALD. L’accent sera surtout mis sur le développement avec à la clé un nouvel engagement financier de la part de l’Allemagne.

Les domaines dans lesquels les Pays-Bas entendent intervenir sont la sécurité alimentaire, la santé, le secteur de l’eau et des infrastructures. Le développement économique et d’autres possibilités sont envisagés afin de maintenir les « excellentes relations bilatérales » qu’entretiennent le Bénin et les Pays-Bas, selon Joris JURRIENS, l’Ambassadeur désigné du Royaume des Pays-Bas.

Le Consul Général désigné du Tchad, Mangkéré AlIFA DJARMA, a dit être bien installé au Bénin. « J’ai fait le même constat quant à la communauté tchadienne », a précisé le diplomate tchadien tout en invitant la communauté tchadienne au respect des lois en vigueur au Bénin ainsi que des us et coutumes.

Les domaines de coopération entre le Bénin et le Luxembourg avaient été définis par les deux pays lors de la visite du ministre luxembourgeois au Bénin en février et de celle des ministres béninois des affaires étrangères et des finances au Luxembourg en décembre dernier. Il s’agit de la formation professionnelle, l’inclusion financière, la cyber sécurité et la digitalisation, selon Joseph Alexandre SENNINGER, le Chargé d’affaires en pied du grand-duché de Luxembourg.

En ce qui concerne la dénomination ‘’ Chargé d’affaires en pied du grand-duché de Luxembourg’’ le diplomate luxembourgeois en poste à Cotonou indique qu’il s’agit d’un « titre exotique ».

« C’est justement le titre qu’on donne à un chef de mission diplomatique qui n’a pas encore d’ambassade. Donc, c’est quelque chose que les pays font au début de leurs relations diplomatiques où quand les choses ne vont vraiment pas bien. Je prends l’exemple de la France au Mali. Heureusement, ici, ce n’est pas le cas. On est au début de nos relations qui sont fraîches et très nouvelles », a expliqué Joseph Alexandre SENNINGER.

