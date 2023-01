4 étapes pour commencer à investir dans le Bitcoin

Bitcoin est l’une des plus anciennes crypto-monnaies qui a attiré de bons et de mauvais titres. Cependant, cette monnaie électronique s’est avérée nulle malgré ses hauts et ses bas. Cette monnaie électronique est non seulement une réserve de valeur et un moyen d’échange, mais aussi un bon investissement. Si vous êtes dans l’investissement Bitcoin, vous pouvez envisager de visiter Le Site Officiel Français de Immediate Edge et commencer votre voyage commercial.

Le Bitcoin repose sur une technologie blockchain qui valide et sécurise les transactions par le biais de la cryptographie. Le minage est l’un des processus utilisés par les individus pour obtenir de nouveaux Bitcoins. Ce processus de minage implique la résolution d’équations mathématiques complexes, nécessite du matériel coûteux et consomme beaucoup d’énergie.

D’un autre côté, cette monnaie numérique reste précieuse en raison de son offre limitée. Les mineurs ne peuvent extraire que 21 millions de Bitcoins, et actuellement, 19 millions de pièces sont en circulation, ce qui laisse 2 millions de Bitcoins en circulation. La rareté de cette monnaie virtuelle entraîne une augmentation de la demande et donc une hausse des prix.

Certaines personnes investissent dans le Bitcoin comme un actif spéculatif en raison de sa volatilité. Mais, pour investir dans cette monnaie virtuelle, voici les quatre principales étapes à suivre.

1. Choisir une plateforme d’échange de Bitcoins

Beaucoup préfèrent acheter cette monnaie numérique via une plateforme d’échange de Bitcoins qui facilite l’achat, la vente et le trading de cette monnaie électronique. Ces échanges en ligne permettent de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs de cette monnaie virtuelle.

Les utilisateurs de cette monnaie numérique doivent prêter attention à certaines fonctionnalités lors de la négociation de cette monnaie électronique. Par exemple, la plateforme d’échange doit être fiable et fournir des services ininterrompus lorsque vous souhaitez utiliser l’échange. De plus, l’opération doit être sécurisée et plus efficace. Personne ne veut d’une plate-forme lente et encombrante. La plateforme de trading doit être conviviale, ce qui signifie qu’elle doit être facile à utiliser.

Par conséquent, procurez-vous un échange qui présente toutes les qualités requises et maximisez finalement vos profits de trading de Bitcoins.

2. Choisissez votre mode de paiement préféré

Les différents échanges varient en termes de modes de paiement qu’ils prennent en charge. Certaines plateformes permettent aux utilisateurs de lier leur compte bancaire ou leur carte de débit à l’entreprise. Ainsi, lorsque vous recherchez une entreprise, trouvez-en une qui correspond à votre méthode de paiement.

Quelle que soit la plateforme, vous devrez vérifier votre identité lors de la création d’un compte et de l’enregistrement d’une méthode de paiement.

3. Passez votre commande

Une fois que vous avez vérifié et relié votre compte à votre compte bancaire, vous pouvez commencer à acheter cette monnaie virtuelle. La manière de passer un ordre varie d’un échange à l’autre. Certains échanges proposent un processus qui consiste à cliquer sur un bouton d’achat et de vente, puis à spécifier la quantité de cette monnaie électronique que vous souhaitez acheter ou vendre.

En d’autres termes, de nombreux échanges permettent de passer un ordre stop, à cours limité ou au marché. L’ordre à cours limité demande à l’entreprise d’exécuter un ordre d’achat ou de vente à un prix spécifique.

4. Stockez vos Bitcoins dans un portefeuille numérique

Le piratage est en train de devenir un problème important, car les hackers ciblent les bourses, qui accueillent un grand nombre de personnes. Par conséquent, les investisseurs en monnaie numérique possédant des avoirs massifs doivent stocker leurs Bitcoins, et non sur un marché d’échange.

Il existe des portefeuilles numériques qui permettent de stocker ses avoirs en toute sécurité. Certains échanges sont fournis avec un portefeuille numérique, d’autres non. Décidez donc si vous préférez un portefeuille matériel ou logiciel et procurez-vous-en un immédiatement. Cependant, les portefeuilles logiciels ne sont pas aussi sûrs que les portefeuilles matériels car ils sont principalement en ligne.

Conclusion

Le Bitcoin est l’une des plus grandes innovations en raison de sa nature décentralisée. Néanmoins, si vous souhaitez investir dans cette monnaie numérique, suivez attentivement les étapes ci-dessus et profitez-en pleinement.

