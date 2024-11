37,8 km de rues à réaliser à Fidjrossè et Togbin

Le projet Asphaltage Phase B se déploie dans six communes du Bénin dont Cotonou. Des travaux de modernisation sont en cours dans ce cadre dans la zone de Fidjrossè-Togbin.

134 rues pour un total de 37,8 km sont en travaux dans la zone Fidjrossè-Togbin dans le cadre de la phase B du projet Asphaltage. Les travaux sont répartis en trois zones distinctes. Il s’agit de Zone 1 : 34 rues autour du Centre National Hospitalier de Psychiatrie de Jacquot ; Zone 2 : 53 rues à Fidjrossè-Centre, dont 4 sont déjà en cours ; Zone 3 : 47 rues à Togbin, où les études sont achevées.

Ce projet s’inscrit dans une stratégie globale qui dépasse l’aménagement routier. Avec des plans pour valoriser les plages, développer des infrastructures hôtelières et de loisirs, et aménager des espaces publics comme des parcs et des promenades, la zone aspire à devenir un véritable hub touristique. Ces efforts sont porteurs de retombées économiques prometteuses : création d’emplois, stimulation du tourisme local et renforcement de l’économie nationale.

Actuellement, 38 rues sont en chantier, couvrant 9,8 km. Après les étapes d’assainissement, les travaux de pose de bordures et de revêtement avancent rapidement. Toutes les chaussées seront bitumées, et les trottoirs revêtus de pavés, marquant une avancée significative dans le cadre de vie des habitants.

Des impacts au-delà des routes

Outre les travaux routiers, le projet inclut la construction d’écoles modernes et de centres de santé. Ces infrastructures sociales répondent aux besoins croissants des habitants en matière d’éducation et de soins de santé de proximité. À terme, Fidjrossè et Togbin seront transformés en quartiers modernes et fonctionnels, avec un accès amélioré aux services de base.

En modernisant les routes et en désenclavant les quartiers périphériques, particulièrement en saison des pluies, le projet Asphaltage contribue à une mobilité accrue et à une meilleure qualité de vie. Fidjrossè-Togbin illustre cette ambition gouvernementale de faire de Cotonou une ville résolument tournée vers l’avenir.

