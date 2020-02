35 Aïkidokas reçoivent leur diplôme de grade ‘’KYU’’

L’instructeur principal de Mugaijuku, Dave Brahi, a procédé samedi 15 février 2020, à la remise d’attestation de grade d’Aikido à 35 pratiquants de cet art martial. L’évènement a eu lieu au club Mugaijuku Hombu Dojo de Ste Rita à Cotonou, en présence des candidats ayant pris part aux derniers examens nationaux, internationaux et leurs parents.

Ils sont au total 35 Aïkidokas à recevoir leur diplôme dont 13 (04 adultes et 09 enfants) au plan national et 22 au plan international.

Les récipiendaires ont passé leurs examens national et international de passage de grade respectivement le 1er février 2020 et le 16 novembre dernier.

Les lauréats au cours de leurs différents examens ont été appréciés sur plusieurs critères, notamment la maîtrise des formes techniques.

Les 35 Aïkidokas ont obtenu leur attestation de grades intermédiaires appelés : ‘’les KYU’’.

« Le niveau des pratiquants s’est sensiblement élevé. L’expert japonais qui a dirigé l’examen international avait d’ailleurs notifié une franche progression de l’aïkido béninois », a confié l’instructeur d’Aïkido Dave Brahi, fondateur de Mugaijuku, une école d’Aïkido au Bénin ouverte à tous.

Dave Brahi a félicité les différents lauréats pour le travail accompli.

Les Aïkidokas doivent continuer dans la pratique de cette discipline non-violente jusqu’à l’obtention du niveau de DAN qui permet de mettre la ceinture noire.

Le port de la ceinture noire est d’ailleurs reconnu comme le vrai début de l’étude des arts martiaux après l’acquisition des bases.

Encadré

L’Aïkido en question !

D’origine japonaise, l’Aïkido est une discipline universelle qui peut être pratiquée à tout âge. Sur les tatamis, tous les pratiquants sont égaux et portent la même tenue. Cet art martial repose sur le placement, le déplacement, l’engagement des hanches tout en souplesse et en disponibilité. Adaptée à tous les publics, cette discipline repose sur trois grandes valeurs à savoir : l’harmonie, le rapprochement des participants et le respect. Elle permet de forger un corps et un esprit capable de se protéger. L’Aïkidoka, c’est-à-dire le pratiquant de cet art martial sait chuter, esquiver et utiliser les armes traditionnelles (le bokken, le jo et le tanto, ndlr).

La pratique de l’Aïkido au Bénin a débuté en 2009 et compte plus de 200 pratiquants sur toute l’étendue du territoire.

Akpédjé AYOSSO

