31,8 milliards FCFA pour le ministère des sports en 2025

Ce mardi 26 novembre 2024, le ministre des Sports Benoît DATO était devant la Commission budgétaire de l’Assemblée nationale. Le projet de budget de ce ministère pour l’exercice 2025 s’élève à 31 815 293 376 FCFA.

Le budget du Ministère des Sports exercice 2025 est d’un montant global de 31 815 293 376 FCFA contre 40 801 955 000 FCFA en 2024. Les dépenses ordinaires sont chiffrées à 7 891 884 034 FCFA et les dépenses en capital s’établissent à 23 923 409 342 FCFA.

L’année 2024 a été riche en activités sportives et en performances notables pour le Bénin. Parmi les faits marquants, on peut citer la participation aux jeux olympiques, Paris 2024, le Kids Athletics, la deuxieme place aux championnats d’Afrique des clubs sans oublier la qualification a la CAN Maroc 2025 etc.

Après avoir présenté le tableau reluisant des activités menées à fin septembre 2024, le Ministre des Sports, M. Benoît DATO a mis en exergue les priorités inscrites dans le budget, gestion 2025. Il s’agit de :

Mise en place d’infrastructures sportives dans toutes les communes et départements :

– la construction d’un stade à Parakou ;

-la reconstruction du Stade René PLEVEN de Cotonou ;

-la réfection du stade Charles de GAULLE de Porto-Novo ;

-la rénovation du stade de l’Amitié Général Mathieu KEREKOU ;

– la construction d’un complexe sportif et d’une piscine olympique au stade de l’Amitié Général Mathieu KEREKOU ;

-la construction d’un pôle sportif du complexe UNAFRICA ;

– la réalisation d’une dizaine de mini-pitchs dans les collèges (première phase) en partenariat avec l’AFD, la FIFA et la FBF ;

-la construction de l’ARENA ;

-la construction d’une académie de football féminin ;

-la construction des infrastructures de proximité dans les arrondissements des villes et des communes.

La poursuite de la mise en œuvre des activités phares :

-l’élargissement des classes sportives dans les disciplines de football, de basketball, de handball, d’athlétisme et de volleyball en milieu scolaire sur toute l’étendue du territoire national ;

-l’organisation des championnats scolaires ;

-la poursuite de la constitution des sélections départementales ;

– le renforcement des capacités des acteurs du mouvement sportif national (Mise en place des DTN, formations des coachs, encadreurs, etc.) ;

– la prise en charge de la préparation et de la participation des sélections nationales aux compétitions internationales majeures (CAN 2025, éliminatoires Coupe du Monde 2026) ;

-l’appui à l’organisation des championnats nationaux ;

-la réalisation de la phase pilote du projet synergies éducatives et sportives ;

-la réalisation du Kids Athletics (l’importance du jeu et du sport dans leur développement physique, mental et social) ;

– les formations des acteurs sportifs tels que : les reporters sportifs, les instructeurs en arts martiaux, les entraineurs niveau « starting coachs », les experts, les encadrants, etc.

-la promotion de la pratique du sport pour tous ;

-la promotion de l’encadrement socio-éducatif et de la vie associative des jeunes ;

-le développement de la pratique des loisirs sains.

Ce budget dénote la volonté du gouvernement de faire du sport un levier de développement. Il est conçu pour répondre à des besoins multiples notamment, offrir des opportunités aux jeunes, promouvoir une culture sportive dans tout le pays et positionné le Bénin sur la scène régionale et internationale.

Après la présentation du projet de budget, les députés ont salué les avancées réalisées dans le secteur ces dernières années sous l’impulsion du Président Patrice TALON.

J.S

27 novembre 2024 par ,