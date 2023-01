3 personnes déposées en prison, 10 sous convocation

Les 13 personnes arrêtées à la suite de l’évasion du prisonnier Wilfrid Ayatodé admis au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga, ont été présentées mercredi 18 janvier 2023, au procureur de la République.

Fortunes diverses pour les prévenus dans l’affaire d’évasion du détenu Wilfrid Ayatodé au Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou Maga. A la suite de leur présentation au procureur, mercredi 18 janvier 2023, 3 personnes ont été placées sous mandat de dépôt et 10 sous convocation.

Les personnes déposées en prison sont le chauffeur personnel du détenu, le policier de l’Agence Pénitentiaire du Bénin en charge de la surveillance du détenu et une dame qui aurait fourni un véhicule pour l’évasion.

Dix personnes dont quatre agents de sécurité du CNHU, l’épouse du détenu, une conseillère spirituelle et des membres de l’église du détenu sont également poursuivies mais sans mandat de dépôt.

Les prévenus seront jugés dans les prochains jours.

M. M.

19 janvier 2023 par